Глава УГКЦ закликав підтримати спорудження Музею Голодомору

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав усіх небайдужих долучитись до збору коштів для побудови Музею Голодомору. Про це він заявив у відеозверненні, що опубліковане на YouTube фонду Музею Голодомору.

Глава УГКЦ наголосив на важливості спорудження меморіалу, оскільки саме ця експозиція розповість світові правду про геноцид нашого народу.

Блаженійший Святослав згадав як під час Голодомору Митрополит Андрей Шептицький робив все можливе, аби рятувати жертв геноциду і розповідав світові, що насправді відбувалось в країні. Він закликав продовжити справу Митрополита і берегти пам’ять про жертв Голодомору.

«Нарешті наше суспільство піднялося до величної та святої справи – спорудження Меморіалу жертвам голодомору. Українська громада відповідальна за побудову глибокої експозиції, яка би розповіла світові правду про геноцид нашого народу.

Мій великий попередник праведний Митрополит Андрей Шептицький під час голодомору звернувся до світової громадськості з величним посиланням – «Україна в передсмертних судоргах» – і почав збирати необхідні засоби та харчі, щоб рятувати вмираючих. Сьогодні ми повинні у певний спосіб продовжити справу Митрополита та довершити спорудження меморіалу та формування експозиції. Ми покликані своїми внескам та пожертвами долучитись до цієї святої справи. Я переконаний, що навіть вдовина лепта вкладена в цю справу спричинить те, що наше ім’я буде записане на небесах», – заявив глава УГКЦ.

Блаженнійший Святослав закликав долучитись до благодійного вечора для збору коштів задля спорудження Музею Голодомору. У Львові благодійно мистецький захід Музею Голодомору відбудеться 20 листопада у Оперному театрі.

«Маємо всі гарну нагоду – в Оперному театрі Львова, чи не вперше в історії, відбудеться благочинний концерт і вечір, щоб зібрати необхідні кошти для спорудження цього меморіалу і експозиції. Всі владики нашої церкви, як колись з Андреєм Шептицьким, так і сьогодні хочуть приїхати на цю унікальну подію. Я всіх вас прошу: будьте разом з нами, своїми пожертвами долучіться до спорудження цього важливого меморіалу, щоб виконати нашу місію, наш обов’язок – врятувати пам’ять тих, у кого голод забрав життя», – зауважив Блаженнійший Святослав.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 2016 році Президентом України та Урядом було відновлено роботу із будівництва ІІ черги Музею Голодомору.

У 2020 році Президента України і Раду просили не обрубувати фінансування зведення Національного музею Голодомору, адже розбудови цілісного музейного комплексу Україна та світ чекає майже 90 років.

Наприкінці 2020 року в Україні презентували краудфандингову платформу «Зерна правди», аби залучити благодійні внески з метою створення та втілення проєкту основної експозиції Музею Голодомору.

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