На Городоцькій «замінували» готель

Ввечері 12 листопада анонім заявив про замінування готелю «Арена» на вулиці Городоцькій у Львові. Повідомлення виявилось фейком. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інформацію про замінування правоохоронці отримали о 20:20 год. Нібито замінований готель «Арена» розташований на вулиці Городоцькій, 83 біля цирку.

На місце негайно виїхали рятувальники та правоохоронці. Впродовж години вони шукали вибухівку, але нічого не знайшли. Під час перевірки з готелю евакуювали 33 людей.

Наразі встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення.

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За декілька годин після цього правоохоронці отримали повідомлення про замінування Сихівського відділку поліції. Воно теж виявилось фейком.

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