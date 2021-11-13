На Сихові погрожували підірвати відділ поліції

Вночі 13 листопада анонім повідомив про замінування та погрожував підірвати Сихівський відділ поліції. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Так, близько опівночі анонім заявив про замінування, а також погрожував підірвати відділ поліції на вулиці Червоної Калини саморобною вибухівкою. На місце відразу виїхали правоохоронці та рятувальники.
Вибухівку шукали впродовж години і все ж не знайшли. Зараз поліція встановлює особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення.
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Ольга Денисяка