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На Сихові погрожували підірвати відділ поліції

Ольга Денисяка

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Вночі 13 листопада анонім повідомив про замінування та погрожував підірвати Сихівський відділ поліції. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, близько опівночі анонім заявив про замінування, а також погрожував підірвати відділ поліції на вулиці Червоної Калини саморобною вибухівкою. На місце відразу виїхали правоохоронці та рятувальники.

Вибухівку шукали впродовж години і все ж не знайшли. Зараз поліція встановлює особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення.

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