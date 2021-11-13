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Львівщина – восьма в Україні за відсотком щеплень першою дозою covid-вакцини

Ольга Денисяка

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Станом на 12 листопада 31% мешканців Львівської області мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу. Львівщина перебуває на восьмому місці серед областей України за відсотком вакцинованих першою дозою.  Про це свідчать статистичні дані МОЗ.

Загалом в Україні зробили вже 20 мільйонів щеплень. Першу дозу отримали 11 мільйонів людей, а другу – 8 мільйонів українців.

У відсотковому співвідношенні найбільше щеплень зробили у Києві – 48,97%, Київській – 39,49% та Полтавській областях – 37,18%.

Далі йдуть Дніпропетровщина – 35,60%, Чернігівщина – 33,62%, Сумщина – 33,61%, Черкащина – 32,16%, Житомирщина – 31,48%

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На восьмому місці серед областей України за відсотком вакцинованих першою дозою перебуває Львівщина, де щеплені 31,46% мешканців.

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Загалом на Львівщині провели 1,3 мільйона щеплень проти коронавірусу. З них 526 тисяч другою дозою.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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