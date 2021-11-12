На Львівщині для 13 дітей-сиріт придбають житло

На придбання житла для дітей-сиріт на Львівщині витратять понад 6 млн грн. За ці кошти власне помешкання отримають ще 13 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

На купівлю житла для дітей-сиріт Львівщина отримала понад 6 млн грн субвенції з держбюджету. У четвер, 11 листопада, спеціальна регіональна комісія розподілила ці кошти між місцевими бюджетами.

Відтак власне помешкання цьогоріч отримають ще 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Розподіл за громадами області виглядає так:

з Ходорівської територіальної громади (4,7 млн грн) – 10 дітей,

зі Львівської територіальної громади (725,8 тис. грн) – 1 дитина.

з Городоцької територіальної громади (448 тис. грн) – 11 дитина,

з Бібрської територіальної громади (323 тис. грн) – 1 дитина.

Загалом цьогоріч коштом субвенції з державного бюджету для підтримки дітей-сиріт передбачено придбати житло для 39 осіб, позбавлених батьківського піклування. Йдеться про річну суму 16 млн 773 тис. грн.

Реклама партнерів

«У переліку, відповідно до законодавства, є особи за різними віковими категоріями: 16-23 роки, 23-35 та старші за 35 років», – зауважив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Нагадаємо, що на Львівщині також діє регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Кошти на придбання помешкання цій категорії населення щороку виділяє область, втім фінансово також долучаються й органи місцевої влади.

Протягом 2021 року на Львівщині збираються купити квартири щонайменше 30 дітям-сиротам. Торік у межах цієї програми для 33 дітей придбали 25 помешкань.

Додамо, що на придбання житла мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їхнього числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. За останніми офіційними даними, зараз на черзі «стоять» майже чотири сотні таких осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.