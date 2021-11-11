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На Золочівщині 13-річний хлопчик потрапив під колеса мінівена

Аліса Белей

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Біля Золочева водій мінівена Nissan Note збив 13-річну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 10 листопада, поблизу села Новий Милятин Золочівського району. Тут на трасі Київ – Чоп 50-річний водій мінівена Nissan Note, мешканець Львова, збив пішохода.

Внаслідок наїзду 13-річного жителя Золочівщини госпіталізували із важкими травмами.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі із позбавленням водійських прав до трьох років або без такого.

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, триває слідство.

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