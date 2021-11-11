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Через обрив контактної мережі у Львові змінили рух чотири трамваї

Ольга Денисяка

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11 листопада на вулиці І.Франка у Львові обірвалась трамвайна контактна мережа. Через це трамваї №3, 4, 8, 9 курсують за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Водіїв транспорту просять оминати відрізок дороги біля вулиці  І.Франка, 12. Через обрив за зміненим маршрутом курсують трамваї, що їдуть вулицею Франка – №3, 4, 8, 9. Диспетчер скерує кожен трамвай на новий напрямок.

На місці вже працюють бригади ЛКП «Львівелектротранс».  Ремонт обіцяють завершити до 18:00 год.

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