За відмивання коштів на смітті троє осіб опинились під нічним домашнім арештом

Трьох осіб підозрюють у заволодінні майже півмільйона гривень бюджетних коштів на вивезенні сміття зі Львова. Наразі чоловіків утримують під нічним домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, один із керівників фірми, що займається вивезенням сміття зі Львова, та двоє його пособників подали для оплати до Львівської міської ради підроблені офіційні документи, із завищеною відстанню перевезення твердих побутових відходів.

За фактом привласнення коштів громади зловмисникам оголосили підозру. Слідчі дії тривають. Підозрюваним обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові керівників та посадовців фірм, які мають укладені договори з Львівською міською радою на утилізацію відходів, викрили на заволодінні понад 2 млн грн бюджетних коштів.

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