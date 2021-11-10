За вбивство співмешканки кочергою житель Львівщини відсидить 9 років

31-річного мешканця Перемишлянської ОТГ, який забив до смерті кочергою свою співмешканку, засудили до 9 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Йдеться про випадок, який трапився 19 березня цьогоріч в одному з сіл Перемишлянської громади. Чоловік серед білого дня побив свою 33-річну співмешканку кочергою.

У ході конфлікту він бив жінку по голові та по різних частинах тіла. У результаті потерпіла померла на місці.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

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