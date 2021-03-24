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Вбив співмешканку кочергою: мешканця Львівщини взяли під варту

Юлія Осим

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На Львівщині взяли під варту 31-річного мешканця Перемишлянської ОТГ, підозрюваного в умисному вбивстві. Минулого тижня чоловік жорстоко забив до смерті кочергою свою співмешканку. Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури, передає Львівський портал.

Випадок стас я19 березня цьогоріч в одному з сіл Перемишлянської громади. Чоловік серед білого дня побив свою 33-річну співмешканку кочергою. У ході конфлікту він наносив удари в ділянці голови та по різних частинах тіла. У результаті потерпіла померла на місці.

Зловмиснику, обвинуваченому за ч.1 ст. 115 ККУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив співмешканку та втік.

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