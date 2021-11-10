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В аеропорту «Львів» затримали контрабанду одягу зі Стамбула

Аліса Белей

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Пасажирка рейсу «Стамбул – Львів» хотіла потайки перевезти одягу майже 130 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Випадок стався у середу, 10 листопада. В Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прибув рейс зі Стамбула. Під час проходження спрощеного митного контролю «зелений коридор» виявили контрабандистку.

Нею виявились українка, мешканка міста Самбір, що на Львівщині. У її багажі виявили спортивні костюми. Їхню вартість оцінили у майже 130 тисяч гривень.

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За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Весь товар вилучили, а справу невдовзі скерують до суду, який і буде обирати покарання для контрабандистки.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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