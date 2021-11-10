Коли бригада «швидкої» не приїде на виклик: роз’яснення МОЗ

Бригада швидкої медичної допомоги приїжджає до пацієнтів, які перебувають у критичному стані та потребують екстреної медичної допомоги. Натомість «швидка» не приїде на виклик, якщо, наприклад, потрібно виміряти тиск чи зробити ін’єкцію. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

З 1 січня в Україні почали діяти нові правила виклику бригад екстреної медичної допомоги. Тепер «швидка» виїжджає за рішенням диспетчера оперативно-диспетчерської служби у випадках, коли пацієнт повідомляє про такі скарги чи симптоми:

непритомність або порушення притомності;

судоми;

раптовий розлад дихання, відсутність дихання, неефективність дихання;

раптовий біль в грудній клітці;

раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням і/або нудотою;

раптове порушення зору;

порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічна кома;

гострий біль у черевній порожнині чи/та поперековому відділі;

значна зовнішня кровотеча, блювання кров’ю, кровохаркання;

ознаки внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);

порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);

анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;

укуси змій та павуків;

травми, які загрожують життю;

нещасні випадки будь-якого характеру;

тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;

асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);

надзвичайні ситуацій будь-якого характеру;

гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини.

У таких випадках «швидка» має приїхати на виклик, щоб надати першу допомогу хворому чи потерпілому і доставити його до лікарні.

Звернення також відносять до критичних або екстрених. Вони залежать від стану пацієнта та визначених критеріїв.

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Так, до критичних звернень належать звернення про стани, які супроводжуються: відсутністю дихання, ознаками масивної крововтрати, впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо), інтоксикацією та отруєнням, гострими та хронічними захворюваннями.

До екстрених належать звернення при станах, що супроводжуються: порушенням свідомості; ознаками кровотечі, гострого коронарного синдрому, гострого мозкового інсульту, розладами дихання тощо.

Також в Україні діють нормативи прибуття «швидких». Зокрема, у випадку критично звернення бригада повинна приїхати за 10 хвилин, в екстреному випадку – 20 хв.

В інших випадках, наприклад при температурі вище 38° чи болю у горлі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

У МОЗ зазначають, що бригада не виїжджає:

до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;

до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;

до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;

для видалення кліщів;

для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;

для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.

Також у МОЗ нагадують, що про появу симптомів коронавірусної хвороби необхідно повідомити свого сімейного лікаря. Сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

Проте, якщо людина відчуває біль у грудній клітці, задишку у стані спокою, маєте сатурацію менше 92%, порушення свідомості чи інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан – варто телефонувати на 103.

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