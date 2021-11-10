Коли бригада «швидкої» не приїде на виклик: роз’яснення МОЗ

Бригада швидкої медичної допомоги приїжджає до пацієнтів, які перебувають у критичному стані та потребують екстреної медичної допомоги. Натомість «швидка» не приїде на виклик, якщо, наприклад, потрібно виміряти тиск чи зробити ін’єкцію. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
З 1 січня в Україні почали діяти нові правила виклику бригад екстреної медичної допомоги. Тепер «швидка» виїжджає за рішенням диспетчера оперативно-диспетчерської служби у випадках, коли пацієнт повідомляє про такі скарги чи симптоми:
- непритомність або порушення притомності;
- судоми;
- раптовий розлад дихання, відсутність дихання, неефективність дихання;
- раптовий біль в грудній клітці;
- раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням і/або нудотою;
- раптове порушення зору;
- порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово;
- гіпо- та гіперглікемічна кома;
- гострий біль у черевній порожнині чи/та поперековому відділі;
- значна зовнішня кровотеча, блювання кров’ю, кровохаркання;
- ознаки внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);
- порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);
- анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;
- укуси змій та павуків;
- травми, які загрожують життю;
- нещасні випадки будь-якого характеру;
- тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;
- асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
- надзвичайні ситуацій будь-якого характеру;
- гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);
- інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини.
У таких випадках «швидка» має приїхати на виклик, щоб надати першу допомогу хворому чи потерпілому і доставити його до лікарні.
Звернення також відносять до критичних або екстрених. Вони залежать від стану пацієнта та визначених критеріїв.
Так, до критичних звернень належать звернення про стани, які супроводжуються: відсутністю дихання, ознаками масивної крововтрати, впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо), інтоксикацією та отруєнням, гострими та хронічними захворюваннями.
До екстрених належать звернення при станах, що супроводжуються: порушенням свідомості; ознаками кровотечі, гострого коронарного синдрому, гострого мозкового інсульту, розладами дихання тощо.
Також в Україні діють нормативи прибуття «швидких». Зокрема, у випадку критично звернення бригада повинна приїхати за 10 хвилин, в екстреному випадку – 20 хв.
В інших випадках, наприклад при температурі вище 38° чи болю у горлі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.
У МОЗ зазначають, що бригада не виїжджає:
- до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;
- до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
- до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;
- для видалення кліщів;
- для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;
- для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.
Також у МОЗ нагадують, що про появу симптомів коронавірусної хвороби необхідно повідомити свого сімейного лікаря. Сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.
Проте, якщо людина відчуває біль у грудній клітці, задишку у стані спокою, маєте сатурацію менше 92%, порушення свідомості чи інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан – варто телефонувати на 103.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой