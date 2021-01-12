Нові правила для «швидкої»: до кого бригада приїде швидше, а кому доведеться зачекати?

З 1 січня в Україні почали діяти нові норми прибуття на виклики бригад екстреної медичної допомоги. Тепер на термінові виклики «швидкі» приїжджатимуть за 10 хвилин, а деяких пацієнтів, котрі не потребують екстреної допомоги, скеровуватимуть до сімейних лікарів. Про те, що передбачають нові норми виклику «швидкої», Львівському порталу розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько.

Торік у грудні Кабмін ухвалив проєкт постанови, що передбачає розподіл на чотири види випадків звернень залежно від стану пацієнта: на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.

Зокрема на критичні виклики «швидка» повинна приїжджати за 10 хв., а на екстрені – за 20 хв. Як пояснив Андрій Васько до критичних належать виклики, коли життя пацієнта – під загрозою. Тобто людина має масивну кровотечу, зупинку дихання та серцебиття. До екстрених належать порушення свідомості, порушення дихання, ознаки кровотечі, інфаркт, інсульт.

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До неекстрених віднесли виклики, коли пацієнт не знаходиться у невідкладному стані, проте потребує огляду медичним працівником. Це підвищення артеріального тиску, яке не несе загрози, або підозра на пневмонію тощо. У таких випадках пацієнту порекомендують звернутися до сімейного лікаря чи до найближчого відділення невідкладної медичної допомоги. Якщо така можливість відсутня, то до пацієнта все ж відправлять бригаду «швидкої», яка не виконує критичні чи екстрені виклики.

Непрофільними викликами є ті, що не передбачають огляд медичним працівником. У такому разі пацієнту може бути надано дистанційну консультацію або ж його скерують до сімейного лікаря.

Андрій Васько зауважив, що тепер час прибуття «швидкої» не залежатиме від сільської та міської місцевості. Тобто тепер бригади швидкої медичної допомоги у разі критичного стану повинні приїжджати до пацієнта як в місті, так і в сільській місцевості за 10 хвилин.

«Головне, що змінюється – це класифікація викликів у загальній системі охорони здоров’я. Мова йде про стани, які потребують чи не потребують надання екстреної медичної допомоги. Раніше у нас був норматив прибуття у місті 10 хв., а за містом, у сільській місцевості – 20 хв. Тобто нова класифікація викликів – це універсальне покриття системи надання медичної допомоги, яка буде однакова як для села, так і для міста. У цій постанові зняли невідповідність трактування екстреної медичної допомоги для мешканців різних територій. Для всіх вона має бути уніфікована. На загал це є добрий знак про те, що ми йдемо шляхом цивілізованих країн. Екстрена медична допомога починає працювати профільно у тій ситуації, де життя пацієнта є під загрозою», – зазначає керівник Центру екстреної медичної допомоги.

На Львівщині планують переходити на новий формат функціонування «швидких» після зимових свят.

«Скоріш за все, на новий формат функціонування переходитимемо одразу після зимових свят», – уточнив Андрій Васько.

На сьогодні по старій класифікації на Львівщині «швидкі» за день мають близько 600 викликів. І, як зізнається Андрій Васько, на деякі виклики бригади швидкої допомоги приїжджають із запізненням. Затримки пов’язані із кількістю бригад, які функціонують, географією пунктів базування медичної допомоги, а також із заторами у Львові.

«За день в області буває близько 600 викликів бригад швидких по старій класифікації. Тобто ми до години часу зобов’язані виїхати на будь-який виклик, навіть той, який не є профільний. Наприклад, на гіпертонію чи на високу температуру. Але тепер їхатимемо на критичні та екстрені виклики і зобов’язані бути на них вчасно», – наголошує Андрій Васько.

Для покращення якості надання екстреної медичної допомоги планують відкривати нові пункти базування «швидких». Зокрема, за словами Андрія Васька, такі пункти хочуть відкрити у Винниках, на вул. Кульпарківській (на території психіатричної лікарні), в районі Левандівки, та в районі вулиць Стрийська – Наукова, ближче до виїзду зі Львова.

Крім цього планують збільшити і автопарк «швидких». На сьогодні на Львівщині працює 130 машин: близько 30 авто у Львові і 90 по області. Загалом число автомобілів на Львівщині хочуть збільшити до 150.

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