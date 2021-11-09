В електронному архіві опублікували тисячі документів про боротьбу НКВС з УПА

В електронний архів Українського визвольного руху додали 3500 документів Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР про боротьбу з визвольним рухом українців, в тому числі й на Львівщині. Про це йдеться у Telegram-каналі СБУ.

Оцифровані документи, які розповідають про боротьбу НКВС з УПА, охоплюють події, які відбулися в 1944-1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

До архіву увійшли детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами, списки втрат із боку УПА, звітність НКВС про захоплену зброю, а також звіти НКВС про надзвичайні події і небойові втрати у лавах його внутрішніх військ. Усі ці документи доступні до перегляду за цим посиланням.

Також серед документів, до прикладу, можна довідатися про про вбивство НКВС невідомого під час «хлібозаготовлі» в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.

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Зазначимо, що оригінали усіх вищезгаданих 3500 документів вивезли до Москви ще в 1980-х роках.

Нагадаємо, нещодавно науковці оцифрували і розмістили в мережі більше 300 документів воїнів УПА, які у 2009 році розкопали в лісі біля Львова. Детальніше читайте за цим посиланням.

А цьогоріч навесні мешканець Бродів знайшов бідон із літературою й документами ОУН та УПА періоду 1940-1950 років. Знахідку передали у музей «Тюрми на Лонцького» у Львові, де взялись за збереження і консервацію документів.

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