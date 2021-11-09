У новий дитсадок на Малоголосківській шукають вихователів

Вже незабаром на вул. Малоголосківській, 34 у Львові відкриють дитячий садок на 350 дітей. Наразі сюди на постійну роботу запрошують вихователів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Новий дитячий садок №8 функціонуватиме на вулиці Малоголосківська, 34. Садочок будує компанія «Нова оселя», що зводить житло у цьому мікрорайоні.

У дошкільному закладі передбачено відкриття 18 груп із врахуванням віку вихованців, зокрема:

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4 групи раннього віку – (2-3 роки);

14 дошкільних груп – (3-6(7) років).

Загалом у садочку зможуть навчатися 350 дітей. Площа садочку – близько 3500 м кв. Також у будівлі передбачено приміщення для створення групи для дітей з особливими освітніми потребами.

«Гарні групові приміщення та меблі, сучасний харчоблок, багатофункційні майданчики, цікаві нові іграшки – тут є все, що потрібно дітям для комфортного перебування. Але, що ж то приміщення без людей », – зазначила начальниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

За деталями щодо співпраці звертайтеся за телефоном: 067-688-35-35.

Нагадаємо, ще у 2017 році компанія «Нова оселя» розпочала будівництво житлового комплексу на вул. Малоголосківській. Згідно із інвестиційним проєктом із міською радою, він мав би звести садок. У вересні 2020 року забудовник обіцяв відкрити дитсадок за кілька місяців.

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Фото: ЛМР