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Мешканця Дрогобиччини, який напідпитку зарізав жінку, взяли під варту

Наталя Дуляба

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31-річного чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві напідпитку дрогобиччанки, помістили під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фатальний випадок, що стався у ніч із 2 на 3 листопада на вул. Карпатській у Дрогобичі. Тут у квартирі багатоповерхівки виявили мертвою 53-річну жінку. Вона загинула насильницькою смертю – на шиї жертви виявили два сліди від удару ножем.

Слідство з’ясувало, що до вбивства жінки причетний 31-річний житель Дрогобицького району. У ту ніч він разом зі своїм знайомим був у квартирі потерпілої. Між ними виник конфлікт, у ході якого фігурант справи й наніс жінці два ножові поранення. Від них вона загинула на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі розслідування триває.

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