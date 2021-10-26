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В Україні понад мільйон людей вживають наркотики, – генеральна прокурорка

Вероніка Рой

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Від 1 до 1,5 мільйона населення України споживають наркотики. При цьому щорічно кількість таких людей зростає на 8-10%. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Суспільне.

«Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі», – підкреслила вона.

Венедіктова зазначила, що щороку наркотики стають причиною смерті близько тисячі людей. При цьому від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб помирають близько 120 тисяч українців.

За словами посадовиці, близько 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.

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«Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів», – розповіла Венедіктова.

Як зазначила генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.

Водночас Венедіктова розповіла, що кількість вилучених Нацполіцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020-му.

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