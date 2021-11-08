У Києві через українську мову вбили спортсмена Миколу Балабатька

У Кирилівці прощаються зі спортсменом Миколою Балабатьком, якого в ніч з 5 на 6 листопада було поранено ножем у серце. Молодий чоловік помер у Києві на руках у поліцейських. Про це повідомив батько убитого на своїй сторінці у Facebook.

За словами Олега Балабатька, його сина вбив виходець із окупованого Луганська, якому не сподобалося, що Микола говорив українською мовою.

За даними Суспільного, вбивство Миколи Балабатька сталося у Дарницькому районі Києва.

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«В результаті раптового конфлікту між перехожими, один з них вдарив опонента ножем у груди. На місці події медики констатували смерть 27-річного киянина. Підозрюваного 26-річного місцевого мешканця затримали. Ніж вилучили», – розповів пресофіцер поліції.

Затриманому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Як відомо, Микола Балабатько – син кирилівського бізнесмена Олега Балабатька, радника президента з питань рекреації та туризму, власник ювелірної компанії «Аріста» та директора бази відпочинку «Прибій».

Микола мешкав у Києві. Раніше займався у столичному спортивному клубі бразильським джиу-джитсу, став призером чемпіонату України. Після цього хлопець зацікавився бодібілдінгом.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Донеччині у лікарні не приходячи до тями помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого напередодні побили тітушки зі спортивної школи. Артема вбили за те, що він заговорив українською мовою.

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