Осінній призов: до армії забрали вже 350 мешканців Львівщини

У рамках осіннього призову на строкову військову службу призвали вже 350 мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

З 1 жовтня в Україні розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу. Триватиме вона до грудня. В рамках призову до армії заберуть 648 мешканців Львівщини.

За два місяці до війська з Львівщини вирушило 350 осіб. Станом на початок листопада область вже виконала осінній призов на 54%.

Перед відправкою на обласний збірний пункт усіх призовників перевірили експрес-тестами на визначення антигену.

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Призовний вік громадян на військову строкову службу становить 18 – 27 років. Термін проходження служби: рік – для юнаків з вищою освітою, півтора року – для громадян без вищої освіти.

За ухилення від призову та неявку на призовну дільницю передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

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