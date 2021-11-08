20-річному хлопцеві-сироті з Львівщини купили квартиру

8 листопада 20-річний хлопець-сирота з Львівщини отримав ключі від власного помешкання.Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Ключі та право власності на квартиру отримав 20-річний Назар, житель села Лавриків, Львівського району. Квартира-студія розташована на четвертому поверсі п’ятиповерхового новозбудованого будинку. У квартирі наявні всі комунікації.

Квартиру придбали завдяки програмі забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області. З обласного бюджету виділили 430 тисяч гривень, з районного – 100 тисяч, а також кошти мецената – 97 тисяч гривень.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2021 року на Львівщині збираються купити квартири щонайменше 30 дітям-сиротам. Торік у межах цієї програми для 33 дітей придбали 25 помешкань.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.