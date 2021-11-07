Львів’янин Данило Стасюк здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з вільної боротьби

20-річний борець зі Львова Данило Стасюк став бронзовим призером чемпіонату світу. Про це йдеться на сторінці НОК України у Львівській області у Facebook.

Данило Стасюк виборов «бронзу» чемпіонату світу зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 23 років у вазі до 97 кг. Перемогу він здобув у важкому поєдинку з угорцем Міланом Коршогом – 4:2.

Спершу львів’янин впевнено вигравав із розгромним рахунком 4:0. Але потім Стасюку почала помітно дошкуляти травма лівого коліна, тож суперник перехопив ініціативу. Проте більше ніж два очки йому виграти не вдалося.

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Зауважимо, що чемпіонат світу з вільної боротьби проходив у Белграді – столиці Сербії. Під час змагань 5 листопада Данило Стасюк провів три сутички. Спочатку він переміг суперників з Польщі (10:1) та Індії (6:0), а у півфіналі поступився молдованину (1:4).

Данило Стасюк – майстер спорту міжнародного класу, навчається у Львівському фаховому коледжі спорту. У 2019 році він вже здобував «бронзу» на молодіжному чемпіонату світу. Тренують спортсмена Віктор Глібенко і Дмитро Пасенко.

Нещодавно Данило Стасюк став чемпіоном України з вільної боротьби. Влітку він здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи.

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