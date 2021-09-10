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Двоє львів'ян стали чемпіонами України з вільної боротьби

Ольга Денисяка

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Львів’яни Юрій Ідзінський та Данило Стасюк стали чемпіонами України з вільної боротьби. Загалом збірна Львівщини здобула на змаганнях п’ять медалей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Фінальні поєдинки чемпіонату України з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років відбулись у Житомирі.

Чемпіоном України у ваговій категорії 97 кг став 20-річний львів’янин Данило Стасюк. У фінальному поєдинку він переміг броварчанина Василя Сову. Тренують Данила Віктор Глібенко та Дмитро Пасенко. Майстер спорту України міжнародного класу навчається у Львівському фаховому коледжі спорту.

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Золото також виборов 21-річний Юрій Ідзінський у вазі 125 кг, перемігши у фіналі киянина Артема Гашенка. Юрій також є віце-чемпіоном Європи з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років, майстер спорту України міжнародного класу.

Віцечемпіоном України став Андрій Харковський у вазі 92 кг. Тренує Андрія та Юрія також Віктор Глібенко. Бронзовими призерами змагань стали Назар Василишин у ваговій категорії 86 кг та Андрій Білійчук у вазі 57 кг.

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