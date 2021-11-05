На Львівщині для 16 дітей-сиріт придбають житло

На придбання житла для дітей-сиріт на Львівщині витратять майже 3 млн грн. За ці кошти власне помешкання отримають ще 16 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У четвер, 4 листопада, спеціальна регіональна комісія підтримала пропозиції закупівлі 13 квартир для 16 дітей-сиріт. З бюджету Львівської області виділять 2 млн 852 тис. грн.

Пропозиції купівлі житла, а також кошти з місцевих бюджетів надали: Городоцька, Стрийська, Мостиська, Бібрська міські ради, Червоноградська РДА спільно з Радехівською міською радою, Солонківська, Жовтанецька, Давидівська, Добросинсько-Магерівська сільські ради.

Відтак власне помешкання цьогоріч отримають 16 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Нагадаємо, що на Львівщині також діє регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Кошти на придбання помешкання цій категорії населення щороку виділяє область, втім фінансово також долучаються й органи місцевої влади.

Протягом 2021 року на Львівщині збираються купити квартири щонайменше 30 дітям-сиротам. Торік у межах цієї програми для 33 дітей придбали 25 помешкань.

Додамо, що на придбання житла мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їхнього числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. За останніми офіційними даними, зараз на черзі «стоять» майже чотири сотні таких осіб.

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