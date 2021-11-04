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В Україні очікують 50 тисяч випадків Covid на добу

Ольга Денисяка

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Захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме надалі й може досягти 40-50 тисяч нових випадків на добу. Про це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. Богомольця НАНУ, доктор медичних наук Віктор Досенко, пише Уніан.

«Може бути 40, 50 тисяч нових хворих на добу, може не бути місць у реанімаціях, дефіцит кисню. Система перевантажена, вона не має можливостей для збільшення потужності», – сказав Віктор Досенко.

Він зазначив, що наша країна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом.

«Яка кількість людей захворіє і помре, легко передбачити. Немає ніяких підстав думати, що ми на плато і далі буде зменшення. Можливо, на певний час зменшення, а потім буде підвищення. Нічого приємного сучасна наукова медицина, епідеміологія не може нам сказати», –  пояснив Досенко.

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Як повідомляв Львівський портал, впродовж 3 листопада в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 27 тисяч. Одужали за останню добу 12 464 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 699 хворих.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

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