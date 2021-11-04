Життя ціною в укол. На порятунок Вікторії бракує всього 1 млн грн

На порятунок маленької львів’янки Вікторії Полюги, яка бореться із спінальною м’язовою атрофією (СМА), зібрано майже 98% суми необхідних коштів для проведення уколу Zolgensma. Аби врятувати дитину потрібно зібрати ще один мільйон гривень і прибути до лікарні не пізніше 10 грудня, повідомила мати дівчинки Мар’яна Коцовська у своєму Instagram.

Як відомо, укол Zolgensma виготовляють у Швейцарії. Його вартість 2 300 000 доларів, а ін’єкцію необхідно ввести пацієнтам до двох років. Клініка у якій мають зробити рятівний укол для Вікторії погодилась зробити його зі знижкою 430 тисяч доларів.

Станом на зараз благодійники допомогли зібрати для порятунку дитини близько 48 мільйонів гривень. Це майже 98% від необхідної суми, тож залишається дозбирати всього один мільйон гривень.

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«У клініці Сан Антоніо Вікторію готові прийняти лише до 10 грудня. Ми домовилися про найдешевший пакет послуг і зменшили рахунок до 1 870 000 доларів США, щоб якомога швидше закрити збір. Дякуємо кожному, хто допоміг нам дійти до того моменту, бо зараз ми на порозі закриття збору. Залишилось дозбирати останній мільйон гривень. Тому сьогодні як ніколи просимо вашої активності та фінансової підтримки», – повідомила мама дівчинки.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)⠀

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама).

ОНОВЛЕНО. ЗБІР ЗАКРИТО! Усу суму зібрано. Дякуємо усім, хто долучився.

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