У районах Львівщини хочуть створити Будинки воїна

2 листопада, під час засідання комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій ЛОР, директор КЗ «Будинку воїна» розповів про ініціативу створення ветеранських просторів у районах Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Як розповів директор КЗ «Будинок воїна» Олег Височанський, майбутні філії «Будинку воїна» в громадах могли б згуртувати учасників АТО/ООС та сприяти реабілітації та соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх родин.

«Треба завжди пам’ятати про заслуги наших воїнів, які ризикуючи життям захищали країну. Їм належить забезпечити якісні освітні послуги, соціальну та професійну адаптацію, допомогти з пошуком роботи та гідної зарплати», – наголосив голова комісії Микола Іщук.

Депутати вирішили планують нараду з представниками громад, ветеранських організацій та працівників профільного департаменту ЛОДА, щоб обговорити механізми та можливості створення філій «Будинку воїна» в області.

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Нагадаємо, як раніше писав Львівський портал у жовтні 2013 року на вулиці Короленка, 1а у Львові відкрили «Будинок ветерана». Раніше там діяв Російський культурний центр. Ремонт будівлі тривав близько трьох місяців, на нього пішло близько 6,2 млн грн.

У травні 2019 року Львівська облрада створила комунальний заклад «Будинок воїна». Будинок воїна мав стати хабом, де для ветеранів будуть проводити експозиції, тематичні заходи, соціальну адаптацію, юридичні консультації тощо.

15 жовтня в Червонограді відкрили Будинок воїна, ідею створення якого в червні 2021 року обговорили на засіданні комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Львівської обласної ради.

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