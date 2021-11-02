У Львівській ОДА запевняють, що в covid-лікарнях немає проблем з киснем

У Львівській області всі медичні заклади, в яких лікують хворих на коронавірус, забезпечені належною кількістю кисню. Про це під час брифінгу 2 листопада заявив голова департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу.

За словами посадовця, covid-стаціонари області потребують 30 тонн кисню на добу. Ситуацію із забезпеченням киснем всіх лікарень Львівщини регулярно моніторять і наразі проблем з постачанням кисню немає.

«Всі медичні заклади області забезпечні необхідною кількістю кисню. Загалом усі установи області, які лікують хворих на коронавірус, на добу споживають 30 тонн кисню. У Львівській області забезпеченість киснем моніториться, ми вимагаємо від закладів охорони здоров’я звіти щодо потреби кисню, також контролюємо всі маршрути поставлення кисню», – заявив Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Зазначимо, що ЗМІ вже повідомили про брак кисню у covid-лікарнях Івано-Франківська. Причиною цьому стали перебої зі щоденним постачанням.

Як повідомляв Львівський портал, зараз хворий на коронавірус у лікарні споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було у попередні хвилі Covid-19. Практично всі виробники працюють на повну потужність, аби забезпечити медзаклади необхідними дозами кисню.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.