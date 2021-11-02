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Потреба у кисні covid-хворого виросла у 5-6 разів. Виробники працюють на повну, – МОЗ

Наталя Дуляба

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Зараз хворий на коронавірус у лікарні споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було у попередні хвилі Covid-19. Практично всі виробники працюють на повну потужність, аби забезпечити медзаклади необхідними дозами кисню. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Оскільки хвилі коронавірусу мають різний характер, необхідність у кисні залежить від їхньої інтенсивності. Так, зараз потреба у кисні суттєво зросла. Госпіталізований хворий споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було у попередні хвилі Covid-19.

Якщо на початку жовтня українські лікарні потребували 280 тонн кисню на добу, то станом на середину жовтня – 330 тонн, а зараз ця цифра виросла уже до 367 тонн кисню на добу.

Зараз 35 підприємств виробляють понад 400 тонн кисню на добу. Абсолютна більшість із них працює на максимальну потужність, а з 1 листопада два найбільші виробники кисню повернулися до роботи.

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Водночас у МОЗ запевняють: міністерство тримає ситуацію з постачанням киснем під контролем та опрацьовує всі логістичні складнощі в екстреному режимі.

«Зважаючи на напружену ситуацію та підвищене споживання кисню, міністерство продовжує працювати над додатковим забезпечення киснем закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на Сovid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ЗМІ вже повідомили про брак кисню у covid-лікарнях Івано-Франківська. Причиною цьому стали перебої зі щоденним постачанням.

Водночас на брифінгу 2 листопада керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис запевнив, що на Львівщині наразі проблем із постачанням кисню немає. Ситуацію із забезпеченням киснем кожної covid-лікарні регулярно моніторять.

Загалом усі лікарні на Львівщині, де лежать хворі на коронавірус, споживають по 30 тонн кисню на добу.

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