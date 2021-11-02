Ryanair розпочав польоти зі Львова до Палермо

Авіакомпанія Ryanair із 2 листопада офіційно розпочала польоти зі Львова до італійського Палермо, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними сайту перевізника, польоти за новим напрямком виконуватимуть двічі на тиждень, по вівторках та суботах. Вартість квитків стартує від 245 грн в один бік.

Виліт із Палермо до Львова о 12.10 год, а зворотній рейс до Італії відправляється о 15.05 год.

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Довідка. Палермо – серце Сицилії. Це місто просякнуте давньою історією і культурою. Воно поєднує красиву архітектуру з дивовижними морськими пейзажами, славиться чарівними площами й атмосферними вуличками, вражаючими церквами та розкішними палацами, симпатичними ринками та затишними ресторанчиками.

Раніше повідомлялось, що Ryanair відкриває новий рейс зі Львова до Англії.

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу: «У Європу за 155 гривень».

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Фото: lvivinternationalairport