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Ryanair відкриває новий рейс зі Львова до Англії

Андрій Котенський

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Ірландський лоукостер Ryanair відкриває новий прямий авіарейс зі Львова до Манчестера (Англія). Про це повідомила директорка міжнародного аеропорту Львів Тетяна Романовська у своєму Facebook.

«Трохи гарних новин для львів’ян. З листопада будемо мати новий напрямок зі Львова до Манчестера (Англії). Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень по п’ятницям та неділям», – повідомила Тетяна Романовська.

Вона також уточнила, що рейси зі Львова до Лондона мають гарне завантаження. Але ще більшого поштовху в розвитку польотів зі Львова до Англії дало б полегшення візового оформлення між Україною та Англією.

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Продаж квитків на рейси до Манчестера вже доступні на сайті Ryanair. Польоти стартують із пиятиці, 5 листопада. Вартість квитка в одну сторону розпочинається від 14.99 євро. Час польоту займатиме 2 год. 55 хв.

Заначимо, що Манчестер – друге місто Англії куди Ryanair літатиме зі Львова. Авіакомпанія вже виконує регулярні рейси зі Львова до Лондона. На Лондонському напрямку також виконує польоти авіакомпанія Wizz Air.

Відтепер мережа Ryanair зі Львова вже налічує 21 напрямків до міст Італії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Литви, Латвії, Кіпру та Англії.

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