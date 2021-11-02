ОСТАННІ НОВИНИ

П’ята країна зобов’язалася підтримати вступ України до ЄС

Андрій Котенський

|

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо європейської перспективи України. Підписання відбулося на полях Конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго, повідомляє пресслужба глави держави.

У межах зустрічі глав держав було укладено спільну Декларацію про визнання європейської перспективи України. Словаччина стала п’ятою державою – членом Європейського Союзу, з якою підписано подібний документ.

«Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України», – наголосив Володимир Зеленський.

Реклама партнерів

Зеленський також наголосив на важливості підтримки процесу трансформації в нашій країні й висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини шляху України до набуття членства в ЄС і НАТО.

Раніше декларації про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Естонія та Польща.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів