П’ята країна зобов’язалася підтримати вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо європейської перспективи України. Підписання відбулося на полях Конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго, повідомляє пресслужба глави держави.

У межах зустрічі глав держав було укладено спільну Декларацію про визнання європейської перспективи України. Словаччина стала п’ятою державою – членом Європейського Союзу, з якою підписано подібний документ.

«Сьогоднішнє підписання є дуже важливим прикладом для інших держав – членів ЄС щодо справжньої підтримки європейської перспективи України», – наголосив Володимир Зеленський.

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Зеленський також наголосив на важливості підтримки процесу трансформації в нашій країні й висловив сподівання на подальшу стійку підтримку з боку Словаччини шляху України до набуття членства в ЄС і НАТО.

Раніше декларації про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Естонія та Польща.

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