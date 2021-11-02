МОЗ очікує спад захворюваності на Covid за два тижні

Пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні фіксуватимуть ще протягом двох тижнів. Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, передає Укрінформ.

«З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація», – сказав високопосадовець.

На запитання стосовно того, чи потрібно буде вакцинуватися від коронавірусної хвороби щороку, перший заступник міністра відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі. Водночас Україна планує забезпечити поставки вакцин від COVID-19 на наступні два роки.

«Наразі достеменно ніхто не скаже, як себе поводитиме вірус і чи буде вакцинація щорічною, чи ні. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації по всьому світу. Україна планує наразі забезпечувати централізовано і безкоштовно вакциною громадян як мінімум на найближчі два роки», – сказав Комаріда.

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За минулу добу, 1 листопада, в Україні виявили 19 455 нових випадків COVID-19. При цьому 12 тисяч людей одужали та 700 померли від ускладнень.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через зростання захворюваності уже 15 областей перейшли до «червоної» зони: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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