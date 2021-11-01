«Ситуація критична»: у 8-ій лікарні Львова не меншає covid-хворих

У 8-му лікарню Львова, що на вул. Навроцького, щодня поступає більше хворих на коронавірус, аніж медики встигають виписувати. Таку тенденцію головний лікар медзакладу Василь Трунквальтер називає критичною. Про це він розповів під час брифінгу 1 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, станом на 1 листопада у 8-ій міській лікарні Львова перебувають 240 хворих із Covid-19, лише близько 9% із них були вакциновані. З-поміж госпіталізованих 13 пацієнтів лежать у реанімації, всі вони під’єднані до апаратів ШВЛ.

«Пацієнти в реанімації є у важкому стані. Смертність серед них є дуже висока, тільки за останню добу у нас померли чотири людини. Вікова градація – це 50 років і більше. Зазвичай це пацієнти, які мають супутні захворювання, наприклад, обтяжені цукровим діабетом, онкологією», – розповів Василь Трунквальтер.

Теперішню ситуацію з коронавірусом у 8-ій лікарні її головлікар називає критичною, оскільки щодня медзаклад приймає більше хворих, аніж виписує. З такою динамікою найближчим часом тут уже не буде вільних вільних місць для covid-пацієнтів.

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«Ситуація досить критична, адже кількість пацієнтів, які поступають за добу, перевищує кількість пролікованих випадків Covid-19 чи виписаних пацієнтів на амбулаторне лікування. У нас є 305 кисневих точок і 95 кисневих концентраторів (тобто загалом 400 кисневих точок), щодня ми отримуємо по 3,5-4 тонни кисню, тож пацієнти зараз є забезпечені киснем. Але незважаючи на це, динаміка все одно є негативна. З такими темпами [госпіталізації covid-хворих] ми не забезпечимо всі місця для пацієнтів із коронавірусом, адже ми – ургентна лікарня невідкладних станів, яка приймає ще 160 пацієнтів із травмами та різними захворюваннями», – відзначив Василь Трунквальтер.

Медик закликав львів’ян не займатися самоілкуванням і при ознаках застуди чи ГРВІ звертатися до свого сімейного лікаря, який призначить належне лікування.

«Не лікуйтеся за допомогою Google, сусідів-порадників чи ще когось, звертайтесь до свого сімейного лікаря. Бо ті препарати, які ви неконтрольовано приймаєте на догоспітальному етапі, дуже важко відбиваються на вашому загальному стані. І коли ви берете надпотужний антибіотик, то ми у стаціонарі вже не маємо вибору, чим вас лікувати», – додав він.

Зазначимо, нещодавно львівські медики заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі – у жовтні лише за один тиждень тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. Василь Трунквальтер відзначає, що такі випадки у лікарні продовжуються.

У доповнення до тромбозів у сovid-хворих у Львові також почали фіксувати інфаркти та інсульти.

Нагадаємо, що загалом у лікарнях Львова зараз лежать 939 хворих на коронавірус, із них 67 пацієнтів лежать у реанімації. 61 людина підключена до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 55 осіб, тоді як виписали лише дев’ятьох. Ще 15 хворих померли.

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