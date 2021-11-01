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Понад пів сотні вулиць у Львові 2 листопада будуть без води. Перелік

Вероніка Рой

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У вівторок, 2 листопада, через ремонтні роботи 54 вулиці у трьох районах Львова залишаться без водопостачання. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.

Завтра проводитимуть перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулицях Зелена-Пасічна. Відтак з 09:00 до 24:00 год. буде припинено водопостачання в Личаківський, Сихівський і Галицький райони.

Без водопостачання залишаться мешканці вулиць:

  • Бережанська – Всі будинки
  • Білоцерківська – Всі будинки
  • Бруснична – Всі будинки
  • Бузкова – Всі будинки
  • Бучми – Всі будинки
  • Вигін – Всі будинки
  • Віденська – Всі будинки
  • Вітрякова – Всі будинки
  • Гер.Крут – Всі будинки
  • Гостинна – Всі будинки
  • Дж.Вашингтона (№7б,7в).
  • Дністерська – Всі будинки
  • Довженка – Всі будинки
  • Дунайська – Всі будинки
  • Жасминова – Всі будинки
  • Зелена (№№111-161, 210-130),
  • Зубрівська (№№2-24),
  • Кам’янецька – Всі будинки
  • Керченська – Всі будинки
  • Козловського – Всі будинки
  • Колійна – Всі будинки
  • Колодзінського – Всі будинки
  • Кримська – Всі будинки
  • Л.Алея – Всі будинки
  • Листопадна – Всі будинки
  • Литвиненка – Всі будинки
  • Луганська – Всі будинки
  • Манастирського – Всі будинки
  • Меблярська – Всі будинки
  • Навроцького – Всі будинки
  • Орлина – Всі будинки
  • Пасіки Галицькі – Всі будинки
  • Персенківка – Всі будинки
  • Півколо – Всі будинки
  • пр. Ч.Калини (№№1-57а, 2-30),
  • Радість – Всі будинки
  • Райдужна – Всі будинки
  • Раковського – Всі будинки
  • Рахівська – Всі будинки
  • Рівнинна – Всі будинки
  • Рожева – Всі будинки
  • Ромашкова – Всі будинки
  • Росиста – Всі будинки
  • Рядова – Всі будинки
  • Свидницького – Всі будинки
  • Сливова – Всі будинки
  • Стуса (№21-57, 4-38),
  • Сумська – Всі будинки
  • Сусідня – Всі будинки
  • Танячкевича – Всі будинки
  • Тернопільська – Всі будинки
  • Угорська – Всі будинки
  • Хортицька – Всі будинки
  • Шахтарська – Всі будинки

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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