Понад пів сотні вулиць у Львові 2 листопада будуть без води. Перелік

У вівторок, 2 листопада, через ремонтні роботи 54 вулиці у трьох районах Львова залишаться без водопостачання. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.

Завтра проводитимуть перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулицях Зелена-Пасічна. Відтак з 09:00 до 24:00 год. буде припинено водопостачання в Личаківський, Сихівський і Галицький райони.

Без водопостачання залишаться мешканці вулиць:

Бережанська – Всі будинки

Білоцерківська – Всі будинки

Бруснична – Всі будинки

Бузкова – Всі будинки

Бучми – Всі будинки

Вигін – Всі будинки

Віденська – Всі будинки

Вітрякова – Всі будинки

Гер.Крут – Всі будинки

Гостинна – Всі будинки

Дж.Вашингтона (№7б,7в).

Дністерська – Всі будинки

Довженка – Всі будинки

Дунайська – Всі будинки

Жасминова – Всі будинки

Зелена (№№111-161, 210-130),

Зубрівська (№№2-24),

Кам’янецька – Всі будинки

Керченська – Всі будинки

Козловського – Всі будинки

Колійна – Всі будинки

Колодзінського – Всі будинки

Кримська – Всі будинки

Л.Алея – Всі будинки

Листопадна – Всі будинки

Литвиненка – Всі будинки

Луганська – Всі будинки

Манастирського – Всі будинки

Меблярська – Всі будинки

Навроцького – Всі будинки

Орлина – Всі будинки

Пасіки Галицькі – Всі будинки

Персенківка – Всі будинки

Півколо – Всі будинки

пр. Ч.Калини (№№1-57а, 2-30),

Радість – Всі будинки

Райдужна – Всі будинки

Раковського – Всі будинки

Рахівська – Всі будинки

Рівнинна – Всі будинки

Рожева – Всі будинки

Ромашкова – Всі будинки

Росиста – Всі будинки

Рядова – Всі будинки

Свидницького – Всі будинки

Сливова – Всі будинки

Стуса (№21-57, 4-38),

Сумська – Всі будинки

Сусідня – Всі будинки

Танячкевича – Всі будинки

Тернопільська – Всі будинки

Угорська – Всі будинки

Хортицька – Всі будинки

Шахтарська – Всі будинки

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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