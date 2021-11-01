Понад пів сотні вулиць у Львові 2 листопада будуть без води. Перелік

У вівторок, 2 листопада, через ремонтні роботи 54 вулиці у трьох районах Львова залишаться без водопостачання. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.
Завтра проводитимуть перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулицях Зелена-Пасічна. Відтак з 09:00 до 24:00 год. буде припинено водопостачання в Личаківський, Сихівський і Галицький райони.
Без водопостачання залишаться мешканці вулиць:
- Бережанська – Всі будинки
- Білоцерківська – Всі будинки
- Бруснична – Всі будинки
- Бузкова – Всі будинки
- Бучми – Всі будинки
- Вигін – Всі будинки
- Віденська – Всі будинки
- Вітрякова – Всі будинки
- Гер.Крут – Всі будинки
- Гостинна – Всі будинки
- Дж.Вашингтона (№7б,7в).
- Дністерська – Всі будинки
- Довженка – Всі будинки
- Дунайська – Всі будинки
- Жасминова – Всі будинки
- Зелена (№№111-161, 210-130),
- Зубрівська (№№2-24),
- Кам’янецька – Всі будинки
- Керченська – Всі будинки
- Козловського – Всі будинки
- Колійна – Всі будинки
- Колодзінського – Всі будинки
- Кримська – Всі будинки
- Л.Алея – Всі будинки
- Листопадна – Всі будинки
- Литвиненка – Всі будинки
- Луганська – Всі будинки
- Манастирського – Всі будинки
- Меблярська – Всі будинки
- Навроцького – Всі будинки
- Орлина – Всі будинки
- Пасіки Галицькі – Всі будинки
- Персенківка – Всі будинки
- Півколо – Всі будинки
- пр. Ч.Калини (№№1-57а, 2-30),
- Радість – Всі будинки
- Райдужна – Всі будинки
- Раковського – Всі будинки
- Рахівська – Всі будинки
- Рівнинна – Всі будинки
- Рожева – Всі будинки
- Ромашкова – Всі будинки
- Росиста – Всі будинки
- Рядова – Всі будинки
- Свидницького – Всі будинки
- Сливова – Всі будинки
- Стуса (№21-57, 4-38),
- Сумська – Всі будинки
- Сусідня – Всі будинки
- Танячкевича – Всі будинки
- Тернопільська – Всі будинки
- Угорська – Всі будинки
- Хортицька – Всі будинки
- Шахтарська – Всі будинки
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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Вероніка Рой