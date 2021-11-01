Окупанти 14 разів порушили режим «тиші» та поранили військового

31 жовтня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий внаслідок обстрілу отримав поранення. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

Так, минулої доби окупанти 14 разів обстрілювали позиції українських військових. Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Недалеко від Мар’їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл проводився в районі Новотошківського.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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