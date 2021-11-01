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Окупанти 14 разів порушили режим «тиші» та поранили військового

Аліса Белей

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31 жовтня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий внаслідок обстрілу отримав поранення. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

Так, минулої доби окупанти 14 разів обстрілювали позиції українських військових. Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Недалеко від Мар’їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл проводився в районі Новотошківського.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Львівський портал дізнався, як стоматологічну допомогу для військових в Україні довелося створювати фактично з «нуля», який сьогоднішній стан здоров’я хлопців на фронті, і на яку допомогу вони можуть розраховувати, а також яких змін потребує стоматологічна служба в Україні.

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