Львів’яни стали володарями Кубка України зі стендової стрільби

У неділю, 31 жовтня, львівські спортсмени Олександр Білько та Олена Охотська вибороли перемогу на національних змаганнях зі стендової стрільби. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Вихованці комунального закладу Львівської обласної ради «Школа вищої спортивної майстерності» везуть з Одеси до Львова комплект нагород із Кубку України 2021 року зі стендової стрільби.

На траншейному стенді (TRAP) «золоті» медалі здобули одразу двоє спортсменів зі Львівщини: Олександр Білько та Олена Охотська. «Срібло» виборола Надія Булгакова, а «бронзу» – Олександра-Олеся Шлюза.

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Нагадаємо, у 2020 році львівські спортсмени Андрій Кобзарук та Надія Булгакова також вибороли перемогу на національних змаганнях зі стендової стрільби.