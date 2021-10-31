На Закарпатті молодик на авто волік тіло пішохода півтора кілометри

Поліцейські Тячівщини затримали водія, який наїхав на пішохода і втік з місця ДТП разом із тілом загиблого, яке фактично волік на автомобілі близько півтора кілометри. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, смертельний наїзд на людину стався ввечері, 29 жовтня, біля ресторанного комплексу в місті Тячів.

«Невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода та одразу поїхав з місця аварії. Опрацювавши відео з найближчих камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що наїзд скоїв 22-річний місцевий житель, керуючи автівкою «Skoda Octavia». Винуватця смертельної ДТП розшукали менше ніж за годину», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на чоловіка, після чого продовжив рух. Тіло 36-річного потерпілого, який помер, виявили аж за півтора кілометра від місця наїзду.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Підозрюваний наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Для з’ясування обставин аварії проводять слідчі експертизи.

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