Covid забрав життя ще 541 українця

Станом на ранок суботи, 30 жовтня, в Україні підтверджено 2 904 872 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 26 198 нових хворих, ще 541 людина померла. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 29 жовтня в Україні провели понад 144 тисячі тестувань, які виявили 26 198 нових випадків Covid, натомість одужало 9 449 людей.. Серед нових хворих – 1 643 дитини та 379 медпрацівників.

Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 305 осіб, а 541 людина померла від наслідків захворювання на коронавірус.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

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