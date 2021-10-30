Covid забрав життя ще 541 українця

Станом на ранок суботи, 30 жовтня, в Україні підтверджено 2 904 872 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 26 198 нових хворих, ще 541 людина померла. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 29 жовтня в Україні провели понад 144 тисячі тестувань, які виявили 26 198 нових випадків Covid, натомість одужало 9 449 людей.. Серед нових хворих – 1 643 дитини та 379 медпрацівників.
Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 305 осіб, а 541 людина померла від наслідків захворювання на коронавірус.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1455 випадків;
- Вінницька область – 623 випадки;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 2280 випадків;
- Донецька область – 1172 випадки;
- Житомирська область – 1002 випадки;
- Закарпатська область – 277 випадків;
- Запорізька область – 1352 випадки;
- Івано-Франківська область – 760 випадків;
- Київська область – 952 випадки;
- Кіровоградська область – 199 випадків;
- Луганська область – 592 випадки;
- Львівська область – 1880 випадків;
- Миколаївська область – 754 випадки;
- Одеська область – 1973 випадки;
- Полтавська область – 1078 випадків;
- Рівненська область – 998 випадків;
- Сумська область – 1612 випадків;
- Тернопільська область – 609 випадків;
- Харківська область – 1455 випадків;
- Херсонська область – 1124 випадки;
- Хмельницька область – 1150 випадків;
- Черкаська область – 661 випадок;
- Чернівецька область – 684 випадки;
- Чернігівська область – 904 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський