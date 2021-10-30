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Covid забрав життя ще 541 українця

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 30 жовтня, в Україні підтверджено 2 904 872 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 26 198 нових хворих, ще 541 людина померла. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 29 жовтня в Україні провели понад 144 тисячі тестувань, які виявили 26 198 нових випадків Covid, натомість одужало 9 449 людей.. Серед нових хворих – 1 643 дитини та 379 медпрацівників.

Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 305 осіб, а 541 людина померла від наслідків захворювання на коронавірус.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973),  Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1455 випадків;
  • Вінницька область – 623 випадки;
  • Волинська область – 652 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2280 випадків;
  • Донецька область – 1172 випадки;
  • Житомирська область – 1002 випадки;
  • Закарпатська область – 277 випадків;
  • Запорізька область – 1352 випадки;
  • Івано-Франківська область – 760 випадків;
  • Київська область – 952 випадки;
  • Кіровоградська область – 199 випадків;
  • Луганська область – 592 випадки;
  • Львівська область – 1880 випадків;
  • Миколаївська область – 754 випадки;
  • Одеська область – 1973 випадки;
  • Полтавська область – 1078 випадків;
  • Рівненська область – 998 випадків;
  • Сумська область – 1612 випадків;
  • Тернопільська область – 609 випадків;
  • Харківська область – 1455 випадків;
  • Херсонська область – 1124 випадки;
  • Хмельницька область – 1150 випадків;
  • Черкаська область – 661 випадок;
  • Чернівецька область – 684 випадки;
  • Чернігівська область – 904 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

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