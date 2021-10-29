З 1 листопада вулицею Антоновича відновить рух низка громадського транспорту

З понеділка, 1 листопада, у Львові рух вулицею Антоновича відновлять автобусні маршрути №33 і 38 та тролейбусній маршрути №22 та 29. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у зв’язку із відкриттям для проїзду перехрестя вул. С. Бандери – Антоновича, вулицею Антоновича буде відновлено курсування автобусів міських маршрутів № 38 та № 33 у напрямку до центру. У зворотному напрямку курсування автобусів вказаних маршрутів здійснюватиметься відповідно до тимчасових схем руху на час проведення ремонтних робіт на вул. С. Бандери.

Також із 1 листопада тролейбус № 29 курсуватиме у напрямку до центру міста за маршрутом: «Аеропорт – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Антоновича – Університет – Університет – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Окружна – вул. Любінська – Аеропорт».

«Відновить свій рух по вул. Антоновича і тролейбус №22. Однак через наступний етап реконструкції тролейбусної лінії на перехресті вул. Кульпарківська – вул. Наукова, тролейбус курсуватиме за частково зміненим маршрутом через вул. Рубчака та вул. Володимира Великого», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс»

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Тролейбус №22 курсуватиме за таким маршрутом: «Автовокзал – вул. Рубчака – вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Антоновича – Університет – Університет – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. В. Великого – вул. Рубчака – Автовокзал», –

Також із понеділка два маршрути тролейбусів № 23 «Хуторівка – вул. Ряшівська» та № 27 «Скнилів – Університет» відновлюють свою роботу повноцінно.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут мають відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Завершити масштабний ремонт вул. Бандери обіцяють до кінця 2021 року.