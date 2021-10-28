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Із 1 листопада відкриють перехрестя Бандери – Антоновича

Ольга Денисяка

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З понеділка, 1 листопада, для проїзду транспорту відкриють перехрестя вулиці С. Бандери – Антоновича. Відтак, вулиця Бандери стане проїзною на ділянці від вул. Чупринки до вул. Антоновича.  Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За словами директора ЛКП «Львівавтодор» Миколи Власюка, після відкриття зазначеного перехрестя відновлять проїзд на вул. Русових і вул. Митрополита Андрея.

«З 1 листопада ми відкриваємо для проїзду перехрестя з вул. Антоновича. Відтак буде відкритий проїзд на вул. Русових і вул. Митрополита Андрея. Тому з понеділка, з 08.00 год, по цих ділянках зможе курсувати транспорт, зокрема громадський, за винятком трамвая», – повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут мають відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

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Завершити масштабний ремонт вул. Бандери обіцяють до кінця 2021 року.

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