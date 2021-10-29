З 1 листопада в Україні з’являться нові дорожні знаки та розмітка

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові стандарти безпеки, які стосуються дорожніх знаків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, з понеділка з’являться нові дорожні знаки, які вводять в оновлених нормативах ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» та ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні умови». Ці документи розроблені, аби замінити застарілий ДСТУ 4100:2014.

Нові дорожні знаки

Відтак з 1 листопада з’являться такі нові дорожні знаки і таблички:

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житлова зона,

пішохідна доріжка,

початок населеного пункту і його закінчення,

напрямки повороту,

місця дозволеної зупинки та стоянки,

заборона руху транспортних засобів,

автозаправні/електрозарядні станції,

місце для зарядки електромобілів,

платна дорога та її кінець,

острівець безпеки,

діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2.

Олексій Білошицький наголосив, що саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

нове визначення велосипедної доріжки;

поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що зображення всіх дорожніх знаків приведуть у відповідність до Конвенції про дорожні знаки та сигнали, до їхніх зображень внесуть зміни відповідно до оновлених нормативно-правових актів.

Також у новий держстандарт додадуть новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах.

Крім цього, зміни торкнуться й знаків індивідуального проєктування: тут змінено шрифт, форму стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

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