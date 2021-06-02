Восени в Україні з’являться нові дорожні знаки. Деталі

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові стандарти безпеки, які стосуються дорожніх знаків. Про це Львівському порталу повідомили в Укравтодорі.
Так, під кінець 2021 року в Україні з’являться нові дорожні знаки, які вводять в оновлених нормативах ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування». Цей документ розроблений, аби замінити застарілий ДСТУ 4100:2014.
Відтак з 1 листопада з’являться такі нові дорожні знаки і таблички:
- «Автозаправні/Електрозарядні станції»
- «Місце для зарядки електромобілів»,
- «Платна дорога», «Кінець платної дороги»,
- «Острівець безпеки»,
- «Тунель»,
- «Діагональний пішохідний перехід».
Велоінфраструктуру доповнять новими знаками і табличками до дорожніх знаків з позначеннями напрямків руху.
Зображення всіх дорожніх знаків приведуть у відповідність до Конвенції про дорожні знаки та сигнали, до їхніх зображень внесуть зміни відповідно до оновлених нормативно-правових актів.
Також у новий держстандарт додадуть новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах.
Крім цього, зміни торкнуться й знаків індивідуального проєктування: тут змінено шрифт, форму стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.
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Наталя Дуляба