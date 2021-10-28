В Україні затвердили перелік протипоказань для Covid-вакцинації

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19. Таким чином за певних умов українці зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За його словами, у документі вказані типи протипоказань. Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

Михайло Радуцький пояснює, що протипоказання також можуть носити характер постійних або тимчасових (у такому випадку у довідці вказується термін дії).

Він уточнив, загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою. Втім поки що МОЗ лише затвердило ці протипоказання, але не оприлюднило.

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«Наприклад, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою», – зауважує Радуцький.

Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації каже, що у кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, що вказані у переліку МОЗ, встановлює винятково лікар. Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада.

«З 8 листопада не будуть допущені до роботи держслужбовці та освітяни, які не зробили щеплення. Наявність офіційної довідки дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати роботу», – додає Радуцький.

Дані про пацієнтів, яким дійсно протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку «Дія».

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що медичні протипоказання до вакцинації в Україні проти коронавірусу має менш як 1% людей. Про те, кому протипоказана вакцинація від Covid, читайте за посиланням.

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