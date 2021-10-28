Спеціальна інспекція почне штрафувати львів'ян за махінації з лічильниками

Посадовцям теплової інспекції ЛМКП «Львівтеплоенерго» дозволили штрафувати львів’ян за махінації з лічильниками, їхній самовільний демонтаж чи знищення. Відповідне рішення 28 жовтня прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

За перевірку лічильників гарячої води і тепла львів’ян візьметься спеціальна інспекція при «Львівтеплоенерго». Її посадовцям надали право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 103-1 і 103-3 КУпАП.

Тобто йдеться про накладення штрафів за самовільне користування теплом та гарячою водою, самочинне приєднання будівель до мережі та за самовільний демонтаж і знищення приладів обліку. Теплова інспекція «Львівтеплоенерго» під час перевірок зможе виписувати штрафи як на фізичних осіб, так і на посадових осіб організацій.

Штрафи за махінації

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Порушення правил користування теплоенергією, що не завдало значної шкоди, – від 17 до 85 грн для фізичних осіб та від 51 до 136 грн на посадових осіб.

Приєднання до мереж без приладів обліку теплової енергії та гарячої води – від 1700 до 3400 грн.

Самовільний демонтаж, умисне знищення чи пошкодження, розкомплектування та інше несанкціоноване втручання у роботу лічильників – від 850 до 3400 грн для фізичних осіб та від 3400 до 4250 грн на посадових осіб.

Перешкоджання тепловикам у проведення перевірки – від 850 до 2550 грн для фізичних осіб та від 3400 до 4250 грн для посадових осіб.

Зазначимо, що найпоширенішими народними махінаціями з лічильниками є магніти, які причіпляють до приладу обліку. Нещодавно непоодинокі такі випадки викрили у Дрогобичі, де мешканці завдяки магнітам впливали на роботу лічильників і таким чином заощаджували на платі за воду.

Комунальники почали клеїти спеціальний захист на лічильники, який знешкоджує дію магніту всього лише за кілька хвилин від початку його роботи. Також для боротьби з махінаціями використовують спеціальні прилади, які показують, чи був підданий лічильник впливу магніту, навіть якщо його там вже немає.

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