У Дрогобичі проводять махінації з магнітами, щоб зекономити на оплаті за воду

Працівники КП «Дрогобичводоканал» протягом останнього часу виявили понад 20 магнітів, якими споживачі впливали на роботу лічильників і таким чином заощаджували на платі за воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.

Для боротьби з крадіями використовують спеціальні прилади, які показують, чи був підданий лічильник впливу магніту, навіть якщо його там вже немає.

Серед водоканалів Західної України «Дрогобичводоканал» є лідером за кількістю виявлених магнітів.

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Якщо виявляють факт махінації, то порушникам загрожує штраф у розмірі 10-15 тис. грн.

У службі збуту підприємства зауважують, перш ніж вдатися до такого кроку, варто подумати і раціонально оцінити фінансові, психологічні та моральні збитки.

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