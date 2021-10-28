На Львівщині прогнозують туман і до 18 градусів тепла

У п’ятницю, 29 жовтня, у Львові та області прогнозують суху і теплу погоду із ранковим туманом. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +15-18°C. Вітер південний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням, без опадів. Уночі та вранці Львівщину огорне туман, тому мешканців попереджають про погіршення видимості на дорогах.

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Нагадаємо, що на Львівщину прийшло потепління. Повітря прогріється до 18-19 градусів. Така тепла і суха погода протримається до кінця тижня, тобто до 31 жовтня.

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