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На Львівщині прогнозують до 19 градусів тепла

Вероніка Рой

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У Львівській області в найближчий тиждень прогнозують суху погоду, а стовпчики термометра піднімуться до 19 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

У середу, 27 жовтня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, а вдень – 10-15° тепла.

28 та 29 жовтня в області теж очікуються хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі буде від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 13-18° тепла.

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Наприкінці тижня, 30 та 31 жовтня, в області опадів не прогнозують. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 0 – 5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 19° тепла.

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