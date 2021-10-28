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Київ закриває громадський транспорт для невакцинованих

Наталя Дуляба

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Із 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Про це пише УП із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка під час термінового брифінгу.

З понеділка, 1 листопада, Київ запроваджує суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників «червоної» карантинної зони.

«Громадський транспорт закривати ми не збираємось, він працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців», – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, влада запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Очільник столиці вкотре закликав громадян вакцинуватися.

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Як писав Львівський портал, Львівщина переходить до найсуворішої «червоної» карантинної зони зі суботи, 30 жовтня. Це означає, що продовжити свою роботу зможуть лише вакциновані колективи, так само відвідувати кафе, ресторани та інші заклади зможуть лише ті люди, які мають два covid-щеплення.

Карантинні обмеження «червоної» зони на міський і міжміський громадський транспорт не поширюються, він продовжує працювати у звичному режимі. Втім для виїзду в іншу область будь-яким видом транспорту потрібна вакцинація або негативний ПЛР-тест.

Тим часом медики вже просять ввести у Львові та області повний локдаун, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами. За їхніми підрахунками, вже через 10 днів місць для госпіталізації уже не буде.

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