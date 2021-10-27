ЗНО для вчителів: скільки львівських педагогів можуть отримати надбавку

50 педагогів зі Львівщини пройшли у фінальний етап сертифікації вчителів початкових класів. У разі успішного проходження випробування вони зможуть отримати 20% надбавки до зарплати. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні Державної служби якості освіти у Львівській області.

Зараз проходить третій (завершальний) етап сертифікації – вивчення практичного досвіду роботи педагогів. До цього етапу допустили 1171 учителя, з них 50 педагогів з Львівщини, які подолали попередні два етапи: незалежне тестування, самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності.

Начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Загрева зазначила, що завдяки успішному проходженню сертифікації педагогічний працівник отримуватиме щомісячну доплату в розмірі 20 % від зарплати впродовж трьох років.

«Сертифікація допомагає педагогам проаналізувати методику роботи, зрозуміти вектори професійної діяльності, вдосконалити свою майстерність, а також мотивує до саморозвитку й педагогічного зростання. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником. У майбутньому вчителі матимуть змогу долучатися до сертифікації у ролі освітніх експертів. Також педагогічний працівник отримуватиме щомісячну доплату в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження впродовж трьох років», – зазначила Валентина Загрева, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

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Довідково:

Сертифікація педагогічних працівників − це зовнішнє оцінювання професійної компетенції вчителів, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою. Результати сертифікації будуть оприлюднені в грудні.

Нагадаємо, минулого року участь у ЗНО для вчителів початкових класів взяли 1 552 особи. Серед них – 62 педагоги зі Львівщини.

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