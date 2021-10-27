Україна залишиться в «зеленому» списку ЄС для подорожей ще на два тижні

Україна має залишитися як мінімум ще на два тижні у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд. Як повідомляє Європейська правда, про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Цього тижня немає вилучень із рекомендованого ЄС безпечного списку третіх країн, лише 4 країни додано з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишитися як мінімум ще два тижні», – повідомив Джозвяк.

Минулого тижня Європейський союз не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишилася у «зеленому» списку.

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Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна в лідерах смертності від Covid у Європі.

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